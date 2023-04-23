Нина Мозер рассказала про планы сделать турнир «Битва школ» и для взрослых

Российский тренер по фигурному катанию Нина Мозер рассказала о планах развития турнира «Битва школ».

«По поводу турнира, который у нас сегодня заканчивается, я счастлива, что у нас всё получилось. У нас в финале самые сильные школы Москвы, самые сильные дети. По уровню эти дети в принципе намного выше международного уровня взрослых соревнований. Я это реально вижу, я это понимаю, и все специалисты, которые сидят со мной и участвуют в соревнованиях, тоже видят, понимают.

И я считаю, мы должны развивать наш вид спорта любимый и делать его лучше, качественнее. То, что мы сейчас провели такую большую битву школ для детей от 6 до 12, — это уже здорово, это Олимпийские игры 2030 года, и в наших планах с Антоном Сихарулидзе мы обсуждаем возможность проведения и для взрослых каких-то соревнований. Их у нас достаточно много, просто мы хотим какие-то новые, неожиданные форматы придумать, и обязательно нам надо подхватить детей 13–14–15 лет — это немножко в дальней перспективе, но тоже есть интересные задумки. Так что мы не стоим на месте, мы думаем о том, чтобы фигурное катание делать более доступным, более интересным, более насыщенным, и чтобы радовались не только мы — специалисты и спортсмены, но и все наши жители и те, кому вообще интересно слово «спорт», — передаёт слова Нины Мозер корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.