Сихарулидзе: мы открыты для того, чтобы соревноваться с нашими международными друзьями

Российский фигурист, олимпийский чемпион в парном фигурном катании, исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России Антон Сихарулидзе рассказал о готовности России проводить международные соревнования по фигурному катанию.

«Сейчас и в дальнейшем мы абсолютно открыты для того, чтобы соревноваться с нашими международными друзьями. Мы в любой момент готовы организовывать соревнования — нужно только их участие, желание и внятная правильная позиция по отношению к участию российских спортсменов. А то, что мы можем создавать и реализовывать различные форматы соревнований международных — это точно. В том числе, вполне возможно, и на таком уровне, когда соревнуются дети. Всё зависит только от позиции наших западных друзей, азиатских друзей. Как только мы увидим их желание соревноваться с нами — мы открыты к диалогу и делаем всё возможное», — передаёт слова Сихарулидзе корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.