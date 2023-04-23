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Буянова: потенциально талантливых детей видно с достаточно раннего возраста

Буянова: потенциально талантливых детей видно с достаточно раннего возраста
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Советская фигуристка, тренер по фигурному катанию Елена Буянова в рамках пресс-конференции после турнира «Битва школ» ответила на вопрос, можно ли среди детей сразу выявить будущих олимпийских чемпионов.

«Вопрос непростой. Потенциально талантливых детей видно с достаточно раннего возраста. Здесь дети катаются от шести лет, и мы видим, что какие-то плюсы у каждого ребёнка есть, возможности развивать их есть. Всё зависит от тренерского штаба, от их трудолюбия, способностей. Здесь все выступающие дети, прошедшие горнило турниров, — они все талантливые. А как дальше будут развиваться… Хватит ли им здоровья, возможностей физических и моральных. Это всё работа. Поэтому здесь все талантливые, здесь нет случайных детей. Потенциал можно увидеть с шести лет. У тех, кто здесь, виден потенциал. А дальше — время, трудолюбие, способности», — передаёт слова Буяновой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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