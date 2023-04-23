Буянова: потенциально талантливых детей видно с достаточно раннего возраста

Советская фигуристка, тренер по фигурному катанию Елена Буянова в рамках пресс-конференции после турнира «Битва школ» ответила на вопрос, можно ли среди детей сразу выявить будущих олимпийских чемпионов.
«Вопрос непростой. Потенциально талантливых детей видно с достаточно раннего возраста. Здесь дети катаются от шести лет, и мы видим, что какие-то плюсы у каждого ребёнка есть, возможности развивать их есть. Всё зависит от тренерского штаба, от их трудолюбия, способностей. Здесь все выступающие дети, прошедшие горнило турниров, — они все талантливые. А как дальше будут развиваться… Хватит ли им здоровья, возможностей физических и моральных. Это всё работа. Поэтому здесь все талантливые, здесь нет случайных детей. Потенциал можно увидеть с шести лет. У тех, кто здесь, виден потенциал. А дальше — время, трудолюбие, способности», — передаёт слова Буяновой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
- 23 апреля 2023
-
18:22
-
18:08
-
18:00
-
17:56
-
17:35
-
17:27
-
17:19
-
17:17
-
13:05
-
11:53
-
10:25
- 22 апреля 2023
-
16:57
-
16:17
-
15:40
-
15:31
-
14:57
-
13:41
-
12:36
-
12:26
- 21 апреля 2023
-
17:01
-
09:27
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 20 апреля 2023
-
23:00
-
22:00
-
21:34
-
21:00
-
18:01
-
18:01
-
17:34
-
16:55
-
16:30
-
16:05