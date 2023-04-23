Судья Софья Киташева: мы будем держать высокий уровень судейства на детских турнирах

Судья Софья Киташева в рамках пресс-конференции после турнира «Битва школ» отметила высокий уровень судейства на детских соревнованиях в России.

«Что касается судейства, на территории Москвы проходит очень много соревнований самого разного уровня, начиная от юношей и девушек и заканчивая всероссийскими соревнованиями, подобными Гран-при и так далее, поэтому в Москве сформировался очень сильный судейский корпус. И для того, чтобы соревнования действительно были значимыми для детей, для результата мы всегда стараемся пригласить самых опытных, самых квалифицированных судей, которые обслуживают не просто московские соревнования, а являются судьями всесоюзной и международной категории, которые судят вплоть до Олимпийских игр. И на этом турнире такие судьи точно присутствуют. Наши судьи квалифицированны ещё и потому, что ежегодно мы устраиваем семинары, у нас судьи сдают экзамены. Поэтому каждый год мы стараемся повысить их квалификацию, и мы заинтересованы в том, чтобы наших детей оценивали точно, без предвзятости, и чтобы действительно эти результаты соответствовали их мастерству. А то, что у них уже высочайшее мастерство, — это все мы сегодня могли увидеть.

В дальнейшем в следующем виде по одиночному разряду первому спортивному вы увидите девочек и мальчиков, которые будут исполнять четверные прыжки, в три с половиной оборота, которые уже стали победителями всероссийских соревнований, и мы, конечно, будем держать высокую планку в плане судейства, чтобы у нас наши спортсмены были оценены всегда по достоинству и занимали соответственно своему мастерству места. А турнир, конечно, получился, я даже разволновалась, потому что здесь в разных ролях выступала: замом главного судьи, и главным судьёй, и судьёй соревнований, поскольку я обладаю всеми этими возможностями, и, конечно, мы рады, что ту идею, которую выдвинула Нина Михайловна Мозер, мы все дружно поддержали, мы поняли, что эта идея действительно может воплотиться в такой роскошный праздник, и всем огромное спасибо», — передаёт слова Киташевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.