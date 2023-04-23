Певец С. Лазарев — о «Битве школ»: все препятствия должны рухнуть перед настоящим талантом

Известный эстрадный певец Сергей Лазарев, выступивший сегодня на турнире «Битва школ» в «Лужниках», рассказал о своём отношении к фигурному катанию.

«Я безумно люблю фигурное катание, слежу за всеми соревнованиями. Я желаю всем удачи и, конечно же, побед, потому что все препятствия должны рухнуть перед настоящим талантом», — передаёт слова Лазарева корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Битва школ» — турнир, на котором выступали лучшие ученики 6–12 лет сильнейших московских школ по фигурному катанию. В специальном блоке среди приглашённых звёзд выступили такие фигуристы, как Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Софья Акатьева, Аделия Петросян и другие. По результатам финала соревнований организаторы планируют создание первой детской сборной команды города Москвы по фигурному катанию с перспективой подготовки к выступлению на Олимпийских играх 2030 года.