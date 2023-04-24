Роман Костомаров продолжает восстанавливаться, его состояние стабильно

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова стабильное, он проводит восстанавливающие упражнения.
«Состояние стабильное, все показатели в норме. Делает восстанавливающие упражнения, скучает по дому», — приводит слова источника, знакомого с ситуацией, ТАСС.
Ранее стало известно, что Костомаров пробудет в больнице ещё два-три месяца, его готовят к протезированию.
Напомним, Роман Костомаров попал в больницу 10 января с тяжёлой формой пневмонии. Позже из-за осложнений после болезни у фигуриста развился некроз конечностей. В связи с этим врачи приняли решение провести ампутации на руках и ногах Костомарова. Сообщалось, что Романа могут перевезти в клинику в Германии для протезирования, однако позже супруга фигуриста опровергла эту информацию.
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