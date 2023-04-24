Алёна Косторная приняла участие в показе ювелирной недели моды Estet Fashion Week

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании российская фигуристка Алёна Косторная вместе с другими звёздами эстрады, театра и кино приняла участие в показе 23-го сезона международной ювелирной недели моды Estet Fashion Week.
19-летняя Косторная до сезона-2020/2021занималась в группе Этери Тутберидзе, затем на год перешла в академию «Ангелы Плющенко», но ещё до окончания сезона вернулась обратно. В марте 2022 года Алёна снова сменила наставника, перейдя в ЦСКА в группу Елены Буяновой. Спустя полгода Алёна перенесла операцию на бедре, в процессе восстановления после которой решила попробовать свои силы в парном катании.
Партнёром Косторной стал Георгий Куница, катавшийся вместе с ней в ледовых шоу. В январе 2023 года стало известно, что фигуристка продолжит карьеру как парница. Недавно Косторная и Куница, занимающиеся у Сергея Рослякова, представили публике короткую программу.
- 24 апреля 2023
-
19:09
-
18:38
-
18:22
-
11:07
- 23 апреля 2023
-
19:47
-
18:22
-
18:08
-
18:00
-
17:56
-
17:35
-
17:27
-
17:19
-
17:17
-
13:05
-
11:53
-
10:25
- 22 апреля 2023
-
16:57
-
16:17
-
15:40
-
15:31
-
14:57
-
13:41
-
12:36
-
12:26
- 21 апреля 2023
-
17:01
-
09:27
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 20 апреля 2023
-
23:00
-
22:00
-
21:34
-
21:00
-
18:01