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Алёна Косторная приняла участие в показе ювелирной недели моды Estet Fashion Week

Алёна Косторная приняла участие в показе ювелирной недели моды Estet Fashion Week
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Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании российская фигуристка Алёна Косторная вместе с другими звёздами эстрады, театра и кино приняла участие в показе 23-го сезона международной ювелирной недели моды Estet Fashion Week.

19-летняя Косторная до сезона-2020/2021занималась в группе Этери Тутберидзе, затем на год перешла в академию «Ангелы Плющенко», но ещё до окончания сезона вернулась обратно. В марте 2022 года Алёна снова сменила наставника, перейдя в ЦСКА в группу Елены Буяновой. Спустя полгода Алёна перенесла операцию на бедре, в процессе восстановления после которой решила попробовать свои силы в парном катании.

Партнёром Косторной стал Георгий Куница, катавшийся вместе с ней в ледовых шоу. В январе 2023 года стало известно, что фигуристка продолжит карьеру как парница. Недавно Косторная и Куница, занимающиеся у Сергея Рослякова, представили публике короткую программу.

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