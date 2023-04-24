Чемпионка Европы – 2020 российская фигуристка Алёна Косторная объяснила, почему у неё не получилось в академии «Ангелы Плющенко», где она провела сезон-2020/2021.

Алёна связывает невысокие результаты с коронавирусом – как с карантином, на значительное время оставившим спортсменов без тренировок, так и с перенесённым ею заболеванием.

«В команде у Евгения Викторовича мне дали возможность двигаться, но некоторые факторы не позволяли мне ею в полной мере воспользоваться. В целом всё было неплохо — с кривыми и косыми прокатами я получала баллы не ниже, чем всегда. Был карантин, я тяжело восстанавливалась. Был переход, мы ставили программы в последний момент, на прокаты вышли только с одной короткой.

За месяц поставить и накатать программы нереально. К тому же был большой перерыв. Первый раз в жизни мне понадобилось три недели, чтобы тупо собрать тройные. Даже после своего бедра я выходила на лёд и что-то делала. Тот же сальхов прыгнула дня за четыре. Тело меня не слушалось, я была в какой-то непонятной субстанции. Всё больно — ноги, спина. Заставить себя тяжело. И рядом дети, которые идут и три-три прыгают, «ших-ших-ших». Стоишь и думаешь: «А мне с ними стартовать. Мм, классно».

За карантин у меня сильно изменилось тело, пришлось себя собирать. После коронавируса у меня повышенная хрупкость костей. Раньше я редко болела, а теперь любой болеющий ребёнок рядом — я тут же начинаю болеть. Сейчас я уже привыкла — ага, он чихнул, на 10 километров от него отхожу. А тогда неделями болела после каждого чиха рядом. Мама за голову держалась, не могла понять, что со мной творится», — приводит слова Косторной «РИА Новости Спорт».