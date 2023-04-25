В МОК отреагировали на решение CAS объединить все апелляции по делу Валиевой

В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) объединить в одно производство апелляции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение Дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) РУСАДА по делу фигуристки Камилы Валиевой.
Напомним, Валиева сдала положительный допинг-тест в декабре 2021 года на чемпионате России, но о его результатах стало известно только после командного турнира Олимпийских игр – 2022. В январе ДАК РУСАДА не нашёл «никакой вины или халатности» в нарушении Валиевой антидопинговых правил и в качестве наказания только аннулировал её результат на дату взятия пробы, то есть лишил золота национального первенства.
«МОК приветствовал это решение. Мы продолжаем следить за развитием событий и теперь находимся на шаг ближе к окончательному решению, которого так ждут спортсмены.
Что касается проверки, проведённой вне Олимпийских игр, но повлиявшей на результаты командного турнира по фигурному катанию и индивидуальных соревнований на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, МОК надеется, что дело будет рассмотрено как можно скорее.
Это также в интересах всех участников, особенно спортсменов, которые ещё не смогли получить свои медали Игр. Только завершение дела [Валиевой] позволит Международному союзу конькобежцев определить окончательные результаты командных соревнований по фигурному катанию на этих Играх, а МОК — принять решение о распределении медалей», — цитирует представителя пресс-службы МОК «Матч ТВ».
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