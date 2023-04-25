Жулин резко отреагировал на слова Косторной о методах работы Тутберидзе

Российский тренер Александр Жулин отреагировал на слова чемпионки Европы – 2020 Алёны Косторной, которая назвала работу в группе Этери Тутберидзе конвейером.

«Когда Косторная выигрывала чемпионат Европы, она что-то не давала никакие интервью. Тогда её всё устраивало. А когда карьера пошла коту под хвост, так сразу появились нелицеприятные комментарии и интервью. Думаю, Этери Георгиевна как-то переживёт всё эти комментарии», — приводит слова Жулина Sport24.

Косторная занималась в группе Тутберидзе с 2017 года до июля 2020-го, затем на год перешла в академию «Ангелы Плющенко», но ещё до окончания сезона вернулась обратно. В марте 2022 года Алёна снова сменила наставника, перейдя в ЦСКА в группу Елены Буяновой. Спустя полгода Алёна перенесла операцию на бедре, в процессе восстановления после которой решила попробовать свои силы в парном катании.

Партнёром Косторной стал Георгий Куница, катавшийся вместе с ней в ледовых шоу. В январе 2023 года стало официально известно, что фигуристка продолжит карьеру как парница. Недавно Косторная и Куница, занимающиеся у Сергея Рослякова, представили публике короткую программу.