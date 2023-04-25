Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании российская фигуристка Алёна Косторная рассказала, как решилась попробовать себя в роли модели на модном показе.
Накануне Косторная вместе с другими звёздами эстрады, театра и кино приняла участие в показе 23-го сезона международной ювелирной недели моды Estet Fashion Week.
«Меня пригласили, за что я очень благодарна. Это действительно незабываемый опыт для меня, тем более в первый раз такое. Некоторое время назад я проходила подготовку в модельном агентстве, я её не закончила, к сожалению, но мне было интересно попробовать и посмотреть. Понятное дело, нет каких-то контрактов и прочее. Мне было интересно что-то попробовать новое и выйти из зоны комфорта. И тут Алёна Куклычёва предложила попробовать себя на показе, и я подумала: «Почему бы и нет?» Тем более что я один из её очень частых клиентов», — сказала Косторная в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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