Алёна Косторная ответила, стоит ли проводить модные показы в фигурном катании

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании российская фигуристка Алёна Косторная высказалась о том, стоит ли проводить модные показы в фигурном катании. Например, презентовать костюмы перед контрольными прокатами.

Накануне Косторная вместе с другими звёздами эстрады, театра и кино приняла участие в показе 23-го сезона международной ювелирной недели моды Estet Fashion Week.

«Нет. Можно после, в конце сезона, сделать какой-нибудь показ с самыми яркими костюмами. Мне кажется, всегда бы побеждала Мэдисон Чок. Можно было бы такое интересное мероприятие устроить, но не до начала сезона. Сейчас же всё вышло на более крупный уровень. Раньше на прокатах все катались в тренировочном и без камер, вообще нельзя было снимать, дышать (улыбается). Сейчас всё транслируется и, естественно, все силы уходят на эти прокаты, даже иногда больше, чем на соревнования», — сказала Косторная в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.