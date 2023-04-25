Алёна Косторная призналась, что особо никак не готовилась к роли модели на показе

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании российская фигуристка Алёна Косторная рассказала о подготовке к показу 23-го сезона международной ювелирной недели моды Estet Fashion Week, в котором приняла участие накануне.

«Как готовилась к показу? Особо никак (улыбается). Очень волнительно будет выходить, потому что времени на мой выход выделено несколько больше, чем на остальных участниц. Я думала: «Блин, лучше б, наверное, какие-нибудь гимнастки прошлись, потому что они хотя бы ногу красиво поднимут (смеётся)». Ну что, попробуем! Всё когда-то бывает впервые», — сказала Косторная в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

В показе международной ювелирной недели моды Estet Fashion Week Алёна вышла на подиум в костюме для показательного номера в образе Харли Квинн, с которым выступала прошлым летом в шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов».