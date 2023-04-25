«Такое бывает? Реально?» Косторная — о видео с моделью, которое её поразило

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании российская фигуристка Алёна Косторная рассказала, какие показы смотрела при подготовке к участию в 23-м сезоне международной ювелирной недели моды Estet Fashion Week.

«Я смотрела всякие видео в соцсетях, где кто-то кого-то столкнул, какая-то тётка выбежала. Помню, было видео с кем-то из знаменитостей, где непонятная женщина выбежала во время показа, пошла и двинула ей. И я подумала: «Такое бывает? Реально?» Меня ещё удивило это максимальное спокойствие у модели, как у удава, будто это не какой-то нонсенс», — сказала Косторная в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Накануне в показе международной ювелирной недели моды Estet Fashion Week Алёна вышла на подиум в костюме для показательного номера в образе Харли Квинн, с которым выступала прошлым летом в шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов».