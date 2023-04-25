Реабилитологи помогают Костомарову восстановить подвижность в конечностях и работу лёгких

С олимпийским чемпионом в танцах на льду Романом Костомаровым, который уже четвёртый месяц находится в больнице, продолжают работать реабилитологи, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на свои источники. Специалисты помогают фигуристу не только восстановить подвижность в конечностях после длительного обездвиживания, но и нормализовать работу лёгких.

Напомним, Костомаров был госпитализирован 10 января с тяжёлой формой пневмонии. Позже из-за осложнений после болезни у фигуриста развился некроз конечностей. В связи с этим врачи приняли решение провести спортсмену ампутации на руках и ногах.

Ранее стало известно, что Костомаров пробудет в больнице ещё два-три месяца, чтобы пройти реабилитацию. Также Романа готовят к протезированию.