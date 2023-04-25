Кондратюк: не считаю себя главным открытием Олимпиады в Пекине

Олимпийский чемпион в команде, чемпион России и Европы 2022 года в мужском одиночном катании Марк Кондратюк заявил, что не считает себя главным открытием Олимпиады 2022 года в Пекине. Сегодня, 25 апреля, фигурист выступил на екатеринбургской площадке просветительского марафона «Знание. Первые».

«Я не считаю себя главным открытием Олимпиады и не считаю, что боролся с лучшими наравне, может быть, очень близко. Не ожидал, что всё будет настолько неплохо. Только когда я выиграл чемпионат Европы, который был за месяц до Олимпиады, я поверил, что у меня есть шанс на что-то», ‒ приводит слова Кондратюка ТАСС.

В прошедшем сезоне 19-летний Марк Кондратюк стал победителем и бронзовым призёром этапов Гран-при России. Также фигурист завоевал бронзовую медаль финала Кубка страны.