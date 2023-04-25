Кондратюк: хочу однажды, взглянув на своё выступление, сказать: «Наверное, это максимум»

Олимпийский чемпион – 2022 в команде, чемпион России и Европы 2022 года в мужском одиночном катании Марк Кондратюк ответил на вопрос о целях в своей профессиональной карьере.

«Если из чего-то банального и очевидного — вторые Олимпийские игры: я выиграл в команде, что ценится меньше, чем победа в личном турнире. Хочется работать, чтобы постараться приблизиться к этому результату, может быть, когда-то его достичь. Из чего-то менее очевидного — просто самосовершенствование в своём любимом деле, я чувствую: то, как я катаюсь, как выполняю элементы, — это неплохо, но ещё есть куда расти. Я хочу когда-нибудь посмотреть на своё выступление и сказать: «Наверное, это мой максимум», ‒ приводит слова Кондратюка ТАСС.

В прошедшем сезоне 19-летний Марк Кондратюк стал победителем и бронзовым призёром этапов Гран-при России. Также фигурист завоевал бронзовую медаль финала Кубка страны.