Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Кондратюк: хочу однажды, взглянув на своё выступление, сказать: «Наверное, это максимум»

Кондратюк: хочу однажды, взглянув на своё выступление, сказать: «Наверное, это максимум»
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион – 2022 в команде, чемпион России и Европы 2022 года в мужском одиночном катании Марк Кондратюк ответил на вопрос о целях в своей профессиональной карьере.

«Если из чего-то банального и очевидного — вторые Олимпийские игры: я выиграл в команде, что ценится меньше, чем победа в личном турнире. Хочется работать, чтобы постараться приблизиться к этому результату, может быть, когда-то его достичь. Из чего-то менее очевидного — просто самосовершенствование в своём любимом деле, я чувствую: то, как я катаюсь, как выполняю элементы, — это неплохо, но ещё есть куда расти. Я хочу когда-нибудь посмотреть на своё выступление и сказать: «Наверное, это мой максимум», ‒ приводит слова Кондратюка ТАСС.

В прошедшем сезоне 19-летний Марк Кондратюк стал победителем и бронзовым призёром этапов Гран-при России. Также фигурист завоевал бронзовую медаль финала Кубка страны.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023