Роман Костомаров испытывает трудности в ходе реабилитации

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, четвёртый месяц находящийся в больнице, с трудом выполняет упражнения во время процесса реабилитации.
«Сейчас с Романом работают лучшие специалисты по реабилитации. Усиленно пытаются восстановить подвижность, но ему трудно даются упражнения», — приводит слова источника, близкого к фигуристу, «РБК-Спорт».
Другой источник из окружения спортсмена сообщил, что, несмотря на проблемы в ходе реабилитации, состояние Костомарова остаётся стабильным в последние дни.
Напомним, Костомаров был доставлен в больницу 10 января с тяжёлой формой пневмонии. Из-за вирусно-бактериальной инфекции у фигуриста наступило тотальное поражение лёгких, а также развился некроз конечностей. Врачами было принято решение провести Костомарову ампутации на руках и ногах. Ранее стало известно, что восстановление 46-летнего спортсмена может занять несколько лет.
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