Вайцеховская — о прокате Пападакис и Хаббелл: попытка придумать новое — это в духе времени

Российская спортивная журналистка Елена Вайцеховская отреагировала на новость о подготовке олимпийской чемпионкой Габриэлой Пападакис парного выступления с американской фигуристкой Мэдисон Хаббелл.
«Спорт – достаточно интересная штука в плане стереотипов и условностей. Как и вся наша жизнь, впрочем.
Фигурнокатательное сообщество сейчас взволнованно обсуждает новообразованный женский дуэт в составе Габриэлы Пападакис и Мэдисон Хаббел (по принципу «не видел, но осуждаю»), возмущается намерением барышень лоббировать новый вид на просторах международного спорта, а в том же синхронном плавании женские дуэты выступают в чемпионатах мира уже 50 лет, и никто по этому поводу не парится.
Точно так же, как по поводу мужских и женских пар в спортивной акробатике, которые тоже благополучно существуют в спорте более полувека. Наряду со смешанными дуэтами.
По мне — попытка придумать что-то новое, как-то разнообразить привычное, пусть даже это идёт вразрез со сложившимися стереотипами, — это настолько в духе времени, что удивляться этому давно следовало бы перестать. И уж тем более пора перестать интересоваться, что думает по этому поводу условный депутат Терюшков.
Меняется жизнь, меняется олимпийская программа, болельщикам со стажем может сколько угодно не нравиться брейкинг, а нравиться современное пятиборье, причём в прежнем его формате, но в целом это те же самые условности.
Некоторым, знаю, до сих пор не даёт покоя вопрос: почему в программе олимпийской лёгкой атлетики есть бег с барьерами, но нет бега в мешках?
И, согласитесь, совершенно невозможно найти какие-то внятные аргументы, чтобы ответить. Просто так сложилось.
А на Пападакис я бы с интересом посмотрела даже в том случае, если она выйдет на лёд с поролоновым чучелом Сизерона», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.
Во вторник, 25 апреля, стало известно, что Габриэла Пападакис и Мэдисон Хаббелл готовят парный танцевальный номер в соответствии с критериями Международного союза конькобежцев. Спортсменки стремятся ввести новый вид танцев в соревнования по фигурному катанию.
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