Плющенко, Буяновой и Соколовской присвоена категория тренера высшего национального уровня

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Федерация фигурного катания России сообщила, что российским тренерам по фигурному катанию Евгению Плющенко, Елене Буяновой и Светлане Соколовской присвоена категория тренера высшего национального уровня.

Вместе с ними соответствующие категории присвоены Елене Кустаровой, Ирине Тагаевой, Сергею Давыдову, Валентине Тюковой и Павлу Слюсаренко.

Категория тренера высшего национального уровня может быть присвоена специалистам, которые в течение последнего олимпийского цикла подготовили участников Олимпиад, чемпионатов мира или Европы, финала Гран-при, победителей или призёров чемпионата России, юношеской Олимпиады, чемпионатов мира среди юниоров, финала серии Гран-при России.

В декабре 2022 года аналогичная категория была присвоена Этери Тутберидзе, Даниилу Глейхенгаузу, Сергею Дудакову, Александру Жулину, Нине Мозер и ещё ряду специалистов.