Плющенко, Буяновой и Соколовской присвоена категория тренера высшего национального уровня

Федерация фигурного катания России сообщила, что российским тренерам по фигурному катанию Евгению Плющенко, Елене Буяновой и Светлане Соколовской присвоена категория тренера высшего национального уровня.
Вместе с ними соответствующие категории присвоены Елене Кустаровой, Ирине Тагаевой, Сергею Давыдову, Валентине Тюковой и Павлу Слюсаренко.
Категория тренера высшего национального уровня может быть присвоена специалистам, которые в течение последнего олимпийского цикла подготовили участников Олимпиад, чемпионатов мира или Европы, финала Гран-при, победителей или призёров чемпионата России, юношеской Олимпиады, чемпионатов мира среди юниоров, финала серии Гран-при России.
В декабре 2022 года аналогичная категория была присвоена Этери Тутберидзе, Даниилу Глейхенгаузу, Сергею Дудакову, Александру Жулину, Нине Мозер и ещё ряду специалистов.
- 26 апреля 2023
-
12:09
-
11:57
-
11:39
-
11:15
-
09:35
- 25 апреля 2023
-
22:11
-
21:20
-
20:41
-
19:24
-
19:19
-
16:59
-
15:41
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:42
-
13:40
-
13:15
-
13:00
-
12:50
-
10:47
-
10:34
-
10:12
- 24 апреля 2023
-
21:20
-
19:38
-
19:09
-
18:38
-
18:22
-
11:07
- 23 апреля 2023
-
19:47
-
18:22
-
18:08
-
18:00
-
17:56
-
17:35