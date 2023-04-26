Гран-при России пройдёт в Уфе, Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Москве
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган назвал города, в которых пройдут этапы Гран-при России в сезоне-2023/2024. Впервые этапы Гран-при примут Уфа, Омск и Красноярск.
«В следующем сезоне продолжится расширение географии этапов Гран-при России, они планируются в Уфе, Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Москве», — приводит слова Когана ТАСС.
Напомним, серия Гран-при России была введена в сезоне-2022/2023. Федерация фигурного катания на коньках России уже заявила, что намерена сохранить эти соревнования в графике турниров на следующий сезон. В прошлом сезоне этапы Гран-при проходили в Москве, Сочи, Казани, Самаре и Перми. Финал Гран-при России прошёл в марте 2023 года в Санкт-Петербурге.
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