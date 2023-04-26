«Нам понравилось, что такого не было ещё». Хореограф — о короткой программе Ивана Попова
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Бывшая фигуристка, а ныне хореограф школы Татьяны Навки «Наши надежды», работающая в группе Ирины Смирновой, Лариса Урусова поделилась мнением о важности уникальных постановок для фигуристов.
«Нужно ли избегать повторений? Да. Конечно же, желательно избегать. Иногда, когда я приношу какую-то музыку, Ирина Александровна вспоминает, что где-то это видела, кто-то катал не так давно. Мы стараемся сделать так, чтобы музыка была не очень повторяющаяся. Идея была для короткой программы Вани Попова с монологом, нам понравилось, что такого не было ещё. Были стихи, а монолога не было. Нам очень хотелось поставить что-то необычное для Вани», — рассказала Урусова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.
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