«Нам понравилось, что такого не было ещё». Хореограф — о короткой программе Ивана Попова

Бывшая фигуристка, а ныне хореограф школы Татьяны Навки «Наши надежды», работающая в группе Ирины Смирновой, Лариса Урусова поделилась мнением о важности уникальных постановок для фигуристов.

«Нужно ли избегать повторений? Да. Конечно же, желательно избегать. Иногда, когда я приношу какую-то музыку, Ирина Александровна вспоминает, что где-то это видела, кто-то катал не так давно. Мы стараемся сделать так, чтобы музыка была не очень повторяющаяся. Идея была для короткой программы Вани Попова с монологом, нам понравилось, что такого не было ещё. Были стихи, а монолога не было. Нам очень хотелось поставить что-то необычное для Вани», — рассказала Урусова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.