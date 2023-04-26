Хореограф Урусова: очень хотела, чтоб в фигурном катании появилась артистическая программа

Бывшая фигуристка, хореограф школы Татьяны Навки «Наши надежды», работающая в группе Ирины Смирновой, Лариса Урусова рассказала, что бы она хотела добавить в фигурное катание.
«Я много раз слышала, что хотят ввести артистическую программу. Я бы очень хотела, чтобы она всё-таки появилась. Иногда бывает обидно, что ребёнок не может показать всё, на что он способен. Когда мы смотрим на фигуристов, которые катаются с четверными прыжками, 100% можно сказать, что без прыжков они бы сделали хореографию намного лучше. Они будут в два раза пластичнее, в два раза хореографичнее, в два раза эмоциональнее. Конечно, прыжки — это стресс. Очень хотелось бы, чтобы была какая-нибудь возможность у фигуристов показать свой хореографический потенциал. Расслабиться от прыжков, от вращений, и просто показать своё умение кататься», — сказала Урусова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.
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