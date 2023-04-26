Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Щербакова снялась в образе героини компьютерной игры

Щербакова снялась в образе героини компьютерной игры
Комментарии

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Анна Щербакова выложила фотографии с новой фотосессии. На них фигуристка предстала в образе героини компьютерной игры Honkai: Star Rail.

Спортсменка отметила официальный аккаунт игры и подписала фотографии в атмосфере съёмки: «Звёздный экспресс отправляется в путь, присоединяйтесь к этому космическому приключению».

Подписчики Анны Щербаковой оценили перевоплощение: «Вау, Анна, очень круто! Новые впечатления», «Восхитительная», «В любом образе красива», «Вы великое создание красоты, грации, души и нежности».

Анне Щербаковой недавно исполнилось 19 лет. Спортсменка продолжает тренироваться под руководством Этери Тутберидзе.

Материалы по теме
«Кто правит миром? Девушки!» Феминистический номер олимпийских чемпионок на шоу Тутберидзе
«Кто правит миром? Девушки!» Феминистический номер олимпийских чемпионок на шоу Тутберидзе
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023