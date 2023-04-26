Щербакова снялась в образе героини компьютерной игры

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Анна Щербакова выложила фотографии с новой фотосессии. На них фигуристка предстала в образе героини компьютерной игры Honkai: Star Rail.

Спортсменка отметила официальный аккаунт игры и подписала фотографии в атмосфере съёмки: «Звёздный экспресс отправляется в путь, присоединяйтесь к этому космическому приключению».

Подписчики Анны Щербаковой оценили перевоплощение: «Вау, Анна, очень круто! Новые впечатления», «Восхитительная», «В любом образе красива», «Вы великое создание красоты, грации, души и нежности».

Анне Щербаковой недавно исполнилось 19 лет. Спортсменка продолжает тренироваться под руководством Этери Тутберидзе.