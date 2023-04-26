Алиев рассказал, как посетил театр по личному приглашению Безрукова

Чемпион Европы – 2020 по фигурному катанию Дмитрий Алиев рассказал о том, как сходил в театр на спектакль «Хулиган. Исповедь» по приглашению актёра Сергея Безрукова.
«Безруков Сергей Витальевич пригласил меня лично после турнира «Русский вызов», где я катал тему С. Есенина «Хулиган».
Я под впечатлением и в полном восторге. Такой профессионализм и мастерство, такой шлейф энергии и чувств. Так смело и душевно.
Спасибо большое ещё раз С. Безрукову за такую возможность!» – написал Алиев в своём телеграм-канале.
Напомним, 11 апреля стало известно, что Дмитрий Алиев примет участие в шоу в Улан-Баторе (Монголия), которое пройдёт 6 и 7 мая. Вместе с ним в мероприятии примут участие другие громкие имена российского фигурного катания, такие как Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко и другие.
- 26 апреля 2023
-
19:00
-
15:42
-
15:09
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
13:00
-
12:50
-
12:09
-
11:57
-
11:39
-
11:15
-
09:35
- 25 апреля 2023
-
22:11
-
21:20
-
20:41
-
19:24
-
19:19
-
16:59
-
15:41
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:42
-
13:40
-
13:15
-
13:00
-
12:50
-
10:47
-
10:34
-
10:12
- 24 апреля 2023
-
21:20
-
19:38