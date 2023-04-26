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Алиев рассказал, как посетил театр по личному приглашению Безрукова

Алиев рассказал, как посетил театр по личному приглашению Безрукова
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Чемпион Европы – 2020 по фигурному катанию Дмитрий Алиев рассказал о том, как сходил в театр на спектакль «Хулиган. Исповедь» по приглашению актёра Сергея Безрукова.

«Безруков Сергей Витальевич пригласил меня лично после турнира «Русский вызов», где я катал тему С. Есенина «Хулиган».

Я под впечатлением и в полном восторге. Такой профессионализм и мастерство, такой шлейф энергии и чувств. Так смело и душевно.

Спасибо большое ещё раз С. Безрукову за такую возможность!» – написал Алиев в своём телеграм-канале.

Напомним, 11 апреля стало известно, что Дмитрий Алиев примет участие в шоу в Улан-Баторе (Монголия), которое пройдёт 6 и 7 мая. Вместе с ним в мероприятии примут участие другие громкие имена российского фигурного катания, такие как Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко и другие.

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