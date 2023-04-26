Валиева: я не знаю татарского, успела выучить только самые базовые слова

Олимпийская чемпионка 2022 года в команде, чемпионка Европы – 2022 российская фигуристка Камила Валиева перед выступлением в родной Казани на шоу Этери Тутберидзе рассказала, говорят ли в её семье на татарском.
«Дома говорят на татарском только тогда, когда хотят посекретничать! Я сама не знаю языка, успела выучить только самые базовые слова, так что я не понимаю их речь», — сказала Валиева в интервью «БИЗНЕС Online».
Отметим, что сегодня, 26 апреля, спортсменке исполнилось 17 лет.
В сезоне-2022/2023 Валиева выиграла два этапа Гран-при России и чемпионат страны по прыжкам. В финале Гран-при России и на чемпионате страны Камила завоевала серебряные медали.
Расследование дела Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) до сих пор не завершено.
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