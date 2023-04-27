«Ты всегда была уникальной». Первый тренер Валиевой поделилась архивными фото фигуристки

Ксения Иванова, первый тренер олимпийской чемпионки 2022 года в команде Камилы Валиевой, поделилась архивными фотографиями фигуристки. Вчера, 26 апреля, Валиевой исполнилось 17 лет.
«Обещала поделиться архивными кадрами сегодняшней именинницы Камилы Валиевой. Мне повезло стать её первым тренером. В далёком 2010 году в Казани я вела группу детей 2004-2005 года рождения. И где-то в середине сезона к нашей группе присоединилась маленькая, но очень смышлёная девочка 2006 года рождения. Удивительно, но в четыре года Камила очень чисто говорила! Невзирая на то, что Камила была младше своих одногруппников на год, а кого-то и на два, девочка быстро стала одним из лидеров группы.
Чтобы достичь результатов в спорте высших достижений, должно сложиться много факторов. У Камилы был виден потенциал. Девочка хорошо скоординирована, растянута, выворотность отличная. Быстро схватывала всю информацию и догоняла детей в группе. С детьми 4-6 лет мы много играли в различные эстафеты, и Камила стремилась всегда прийти к финишу первой, что говорит о её лидерских качествах.
Мама развивала ребенка по всем фронтам, что тоже очень важно в детстве. Камила ходила на художественную гимнастику, в балетную студию. Ещё помню, как мы ездили на соревнования в Буинск, в Чистополь, в Зеленодольск. Потом Камила поехала на соревнования в Москву в УОР и выиграла там старт с программой «Валенки»! Помню, как мы катались на катке в «Меге». И там был охранник, который всегда при виде Камилы говорил: вот эта девочка точно будет чемпионкой… Этот момент мне почему-то хорошо запомнился. Ещё помню момент, когда Камила приехала на «Ривьеру» покататься, а перед этим мама её в детский сад свозила. Я спрашиваю: «Камила, а что ты в садике делала?» А Камила ответила: «Кушала».
Камила, с днём рождения тебя! Будь счастлива! Ты уникальная девочка и всегда такой была!» — написала Иванова на своей странице в социальных сетях.
Фото: из личного архива Ксении Ивановой
Фото: из личного архива Ксении Ивановой
Фото: из личного архива Ксении Ивановой
Фото: из личного архива Ксении Ивановой
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