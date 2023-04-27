Ягудин — о тройном тулупе: хотел доказать, что хватит пороха, а спички не до конца намокли

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин объяснил, почему так радовался исполненному на турнире шоу-программ тройному тулупу.

43-летний Ягудин настолько эмоционально откатал свой номер с единственным сложным техническим элементом, что безоговорочно выиграл соревнования, получив максимум баллов.

«У меня нет проблем с тройным прыжком физически — проблема в страхе. Когда с возрастом ты уже тупо по-человечески от страха готов обосраться, уж простите. Это же как Олимпиада того времени, только сейчас! Только тогда был четверной, сейчас — тройной. Силы-то у меня есть, конечно. У меня скрипит бедро и очень болит колено — плюс страх. А под страхом у тебя ватные ноги, ты боишься, что сейчас не прыгнешь.

Это уже клиника — я не хотел подвести, а то некоторые же сказали, что я кататься не умею. «Пускай дальше сидит, комментирует». Я хотел доказать, что у меня ещё хватит пороха, а спички не до конца намокли. Хотелось преодолеть страх — всё сложилось.

Мы и с Ильей Авербухом говорили, я объяснял: «Ты же понимаешь, мне нужна программа — это турнир не про тройной тулуп. Это другое. Ты увидишь абсолютно другого Ягудина, если на первых секундах я прыгну. Мне нужно его прыгнуть — иначе я потом физически умираю. На видео видно: это смена всего!» Ко мне потом подошли: «Ты был как ребенок, который получил конфету, о которой так мечтал».

Прыгать тройной тулуп еще? Конечно! Проблема только в контроле под воздействием страха. Я так был воспитан: когда у меня что-то не получается даже в 43-летнем возрасте, я себя грызу ночами, даже из-за помарки. Потом пытаюсь исправить ошибку — я таким всегда был», — приводит слова Ягудина Sport24.