«Никогда так не радовалась подушке». Алина Загитова — о ценном подарке болельщиков

Олимпийская чемпионка-2018 в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова рассказала об очень ценном подарке, который получила от болельщиков после шоу группы Этери Тутберидзе, прошедшего накануне в Казани.

Сегодня, 27 апреля, фигуристы в автобусе переезжали в Уфу, и подарок очень пригодился Алине.

«Итак, рубрика «Выживание». Мы уже в автобусе, нам до Уфы ехать 6-7 часов. И вчера мне болельщики подарили подушку. Боже, я никогда так не радовалась подушке. Спасибо большое, вы самые любимые мои», — сказала Загитова на видео в своём телеграм-канале.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. С тех пор она, как и многие другие титулованные спортсмены, выступала только на турнире шоу-программ. Алина получает высшее образование, работает на телевидении и катается в ледовых шоу.