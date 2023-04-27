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Трусова показала фото с вечеринки, на которую добиралась с Кондратюком на самокате

Трусова показала фото с вечеринки, на которую добиралась с Кондратюком на самокате
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Трусова показала фото со своим молодым человеком Марком Кондратюком, сделанное на вечеринке журнала Forbes в Москве. Мероприятие было посвящено выходу лонг-листа «30 до 30 лет» по версии издания.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Александры Трусовой.

Также Трусова сообщила, они с Кондратюком, одетые в вечернее платье и костюм, из-за пробок в центре Москвы добирались на вечеринку на самокатах по Тверской.

Трусова перед сезоном-2022/2023 перешла в группу Светланы Соколовской, где тренируется Кондратюк. Александра пропустила чемпионат России – 2023 по состоянию здоровья, Марк из-за проблем со спиной снялся после короткой программы. В финале Гран-при России олимпийский чемпион в команде Кондратюк всё же выступил и занял третье место.

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