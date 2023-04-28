Александра Бойкова показала кадры фотосессии в стиле «Алисы в Стране чудес»

Чемпионка Европы – 2020, двукратная чемпионка России в парном катании фигуристка Александра Бойкова опубликовала кадры новой фотосессии, созданной в стилистике знаменитой сказки британца Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».
Фото: Личный архив Александры Бойковой
Фото: Личный архив Александры Бойковой
Бойкова, одетая в светлое тюлевое платье на тугом корсете и высокие ботинки на шнуровке, позирует с белым кроликом.
Фото: Личный архив Александры Бойковой
Фото: Личный архив Александры Бойковой
Бойкова выступает в спортивной паре с Дмитрием Козловским. Кроме золота чемпионата Европы – 2020, в активе фигуристов две бронзы континентального первенства и бронзовая медаль чемпионата мира – 2021. На Олимпийских играх – 2022 Бойкова и Козловский заняли четвёртое место. В сезоне-2022/2023 ученики Тамары Москвиной выиграли чемпионат страны и финал Гран-при России.
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