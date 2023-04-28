Медведева — в разговоре со школьниками: я люблю школу, мне как будто её не хватило

Российская фигуристка, серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном фигурном катании Евгения Медведева рассказала о своём отношении к образованию, а также поделилась воспоминаниями из детства в диалоге с учениками одной из московских школ.

«На самом деле в вашем возрасте я не любила заниматься спортом, не любила бегать, прыгать, но мне почему-то очень понравилось кататься на коньках, и я это делаю до сих пор. Когда мне было три года, мама отвела меня в секцию по гимнастике и балету, но меня оттуда в первый же день выгнали, потому что я не слушалась. Еще и пришла в ярко-красном костюме, когда все остальные были в светленьких юбочках. А вот с фигурным катанием получилось.

Совмещать учёбу и спорт было довольно сложно, но учителя и руководство школы шли мне навстречу. Я часто занималась отдельно ото всех, учила уроки между занятиями на льду. Практически точно так же, как и все дети, только вместо перемен у меня были тренировки.

Иногда мне немного грустно от того, что я всё своё детство тренировалась и у меня не было одноклассников как таковых. Смотрю на вас и думаю: «Вот бы походить в школу каждый день, посидеть за партой, почувствовать, каково это». Поэтому я люблю школу, в своё время мне как будто её не хватило.

Образование важно не только для профессионального спортсмена, но вообще для любого человека. Лично для меня образование стало в первую очередь средством самодисциплины. Я занимаюсь физическим трудом, а учёба помогла мне дисциплинировать разум: ты садишься за уроки и концентрируешься, решаешь задачки, пишешь сочинения, вспоминаешь, в каком году родился тот или иной исторический деятель. Наш вид спорта называют сложнокоординационным, приходится много работать головой, и учёба мне как раз помогала в развитии умственной деятельности», — приводит слова Медведевой пресс-служба Олимпийского комитета России.