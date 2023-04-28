«Учитесь, мечтайте, трудитесь — и у вас всё получится!» Медведева — школьникам

Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном фигурном катании российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопросы учеников начальных классов одной из московских школ.

«Нужны ли спортсменам иностранные языки? Владеть ими спортсменам нужно обязательно! Например, в фигурном катании есть много международных соревнований, где ты пересекаешься с ребятами из других стран. Хочется общаться, дружить, вместе проводить время. И между собой мы разговариваем на английском. Поэтому, ребята, учите английский, он вам очень пригодится!

Стоит ли спортсмену заниматься музыкой? Некоторые наши спортсмены даже сами пишут музыку для собственных выступлений, играют на скрипке и фортепиано. Действительно, многие музыкой занимаются. Лично я играю на укулеле. Это такая маленькая гавайская гитара, очень подходит для моих маленьких рук. На обычной гитаре я так и не смогла научиться. А ещё обожаю танцевать. Вся моя жизнь – это танец. Сейчас стараюсь любые свободные минутки проводить в зале с педагогом по танцам.

Насколько важно следить за своим здоровьем? Я считаю, следить за своим здоровьем – главная миссия каждого человека, потому что без здоровья не получится абсолютно ничего. Как только я перестала выступать на соревнованиях, я стала ещё внимательнее относиться к своему здоровью. Если вы уже сейчас хотите заниматься спортом и, например, начать правильно питаться, говорите об этом родителям, они вам обязательно помогут.

Что делать, если что-то не получается? Если что-то не получилось, пробуй ещё раз. Если не получилось один раз, два, три, десять раз, на 15-й точно получится. А если уж и тогда не получается, нужно задуматься и поменять что-то в своей тактике. Это работает во всех аспектах жизни. Учитесь, мечтайте, трудитесь – и у вас обязательно всё получится!» — цитирует Медведеву пресс-служба Олимпийского комитета России.