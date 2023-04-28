Тарасова: предательство и участие в Олимпиаде под нейтральным флагом — это разные вещи

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко, сравнившего выступление на Олимпийских играх под нейтральным флагом с предательством родины.

«Родину предавать не нужно. Предательство и участие в Олимпиаде под нейтральным флагом — это разные вещи. Мы уже участвовали под нейтральным флагом, после флаг нам возвращали», — цитирует Тарасову «РБК Спорт».

Напомним, в среду, 26 апреля, Чернышенко заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) выдвигает российским спортсменам унизительный ультиматум, предлагая «предать родину» ради выступления на Олимпийских играх под нейтральным флагом.

Российские спортсмены выступали под нейтральным флагом на трёх последних Олимпийских играх.