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Александра Степанова рассказала о первом номере, который представит после рождения ребёнка

Александра Степанова рассказала о первом номере, который представит после рождения ребёнка
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Российская фигуристка, призёр чемпионатов Европы и мира Александра Степанова, выступающая в танцах на льду в паре с Иваном Букиным, рассказала, какие эмоции испытала при возвращении на лёд после рождения ребёнка.

«Мы возвращались потихонечку, сначала по одной тренировке, потом начали прибавлять, не форсировали. Мы были безумно счастливы увидеться на первой нашей тренировке. Я очень хорошо это помню, потому что это произошло уже с новой командой, впечатления были новые со всех сторон. И новые тренеры, и новый каток. Ваня получил огромный опыт за этот год, абсолютно другой для себя, пришёл другой, даже с новой причёской (улыбается). Я тоже где-то в чём-то поменялась, и вот мы встретились. 4 мая будет первое наше выступление, мне кажется, будет очень волнительно, для меня, по крайней мере, точно. Мы очень надеемся, что покажем нежный номер, где все вспомнят, что можно и нужно мечтать», — передаёт слова Степановой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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