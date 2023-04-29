Авербух — о номерах для шоу: где-то ставлю эксклюзивно, но ребята сами многое предлагают

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух рассказал о подготовке номеров для ледового шоу.

«Номера для программы новые, где-то я ставлю эксклюзивно, где-то ребятам помогают мои товарищи, например, Максим Ставиский. Он делал номер «Синий платочек» для Кагановской/Ангелопола. Ребята сами многое предлагают. Женя Медведева и Саша Энберт практически сами собрали свою программу. Очень много номеров.

Завтра я отправлюсь в Санкт-Петербург, у нас будет приличный десант оттуда выступать. Будет выступать Матвей Ветлугин впервые в моём шоу и, конечно, Михаил Коляда. Завтра дочистим номера.

В первую очередь делал бы акцент на важности выступления под эту музыку. У нас в шоу очень много молодых, совсем юных ребят, тех, кто будет представлять нашу страну на мировой арене — такие, как Алина Горбачёва, Полина Тихонова, Михаил Тихонов — воспитанник Светланы Соколовской. Что касается номера мальчика из Донецка, Миша уже принимал участие в проекте «Ледниковый период. Дети», а в 2014 году они вынуждены были бежать из Донецка. Михаил тренируется на очень высоком уровне, прыгает четверные. Мне показалось очень важным, чтобы он тоже принял участие в этом шоу. Очень талантливый, с большим будущим фигурист», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.