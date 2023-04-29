«Это инициатива снизу, а не сверху». Авербух — о создании шоу «Любимые песни о главном»

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух подробно рассказал о концепции шоу «Любимые песни о главном».

«Я очень надеюсь, что постепенно мы заложим традицию такого шоу. Это моя идея, благодарю, что её поддержали в Москомспорте. Инициатива снизу, а не сверху, хочу это подчеркнуть. Идея шоу родилась ещё несколько лет назад, первое шоу на эту тему состоялось в Санкт-Петербурге, и там как раз инициатива была сверху. В сотрудничестве с театром Елены Бережной мы создали такую программу, которая очень востребована зрителями в Санкт-Петербурге. Это социальный проект, на который зрители приходят, чтобы соприкоснуться с великими фигуристами.

Здесь я предложил эту инициативу, и она была поддержана Москомспортом, и я очень надеюсь, что это первая ласточка, и те отзывы, которые будут после шоу, дадут нам возможность заложить такую традицию шоу накануне 9 Мая. 9 Мая — это основополагающий праздник в нашей стране, эту дату мы должны хранить и передавать нашим детям, потому что время уходит, всё немножко стирается, а говорить мы об этом должны. Далеко не первый раз делаю номера на военную тему, в «Ледниковом периоде» это тоже часто случающаяся история. Эта форма понятна, доступна. Хочу ещё раз подчеркнуть, что всё будет с живым вокалом.

Благодарю Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной, это замечательный коллектив. Это будет концерт в концерте, очень много народных инструментов, с которыми песни начинают звучать по-другому.

Программа будет в одно отделение, связана будет единой сюжетной линией. После каждого номера спортсмены не будут делать поклоны, никто не будет их вызывать, этакий театральный приём. Мы окажемся в ощущении немного довоенной, военной и, конечно, послевоенной эпохи времён Великой Отечественной войны», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.