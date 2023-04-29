Медведева и Энберт рассказали о работе над парными элементами в номере для шоу

Фигуристы Евгения Медведева и Александр Энберт рассказали о работе над номером для ледового шоу «Любимые песни о главном».

«Не было ли мысли попробовать выбросы и подкрутки? С Александром мы делали когда-то и выброс, и подкрут двойные», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Женя пробовала это до того, как это стало мейнстримом (улыбается)», — пошутил Энберт.

«Не сказать, что мне комфортно в выбросе и в подкруте, поэтому мы решили это оставить. На соревнования выходить на собираемся, просто красиво покатаемся для вас в поддержечках», — отметила Медведева.

«Здесь, конечно, ещё всё зависит от композиции. Я думаю, что Евгения, неоднократная участница телепроектов, знает — бывает, что-то придумаешь, это сложно и классно, но это вообще не подходит под музыку. Здесь музыка, которая про что-то такое тягучее, длинное, вообще не о том, что я её выбрасываю куда-то. Здесь всё-таки про отношения, про то, что мы, скорее, не можем расстаться, чем отпускаем друг друга. Так что здесь ещё и музыка диктует нам определённые условия», — сказал Энберт.

«Есть ли какой-то элемент, который добили? Да! Тодес», — подчеркнула Медведева.

«На первый взгляд кажется, что это не так сложно, но как раз тодес — про то, чтобы чувствовать друг друга, чтобы чувствовать натяжение. Когда мы сделали тодес, такое чувство сложилось, что мы приблизились к парному катанию», — сказал Энберт.

«Сколько времени ушло на него? Примерно неделя», — сказала Медведева.

«Примерно столько нужно двукратной чемпионке мира, чтобы освоить тодес, обычно это занимает пару лет (улыбается). Вот так, чтобы мы взяли и начали тренировать — это было больше недели. Мы ставили, и вот-вот начиналось шоу, были уверены, что его сделаем, но он ещё не получался. И на каком-то из генпрогонов он получился. Ещё какой-то элемент покорить хочется? Конечно, это дело совершенства. Есть идеи для поддержек, которые мы будем покорять. Опять же, неизвестно, впишутся они в эту музыку или нет, но конечно. Мы же спортсмены, мы всегда стремимся к чему-то новому, сложному, интересному. Это уже неотделимо», — отметил Энберт.