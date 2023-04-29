Энберт: военная тематика диктует определённый настрой. Вопрос во внутреннем состоянии

Фигуристы Евгения Медведева и Александр Энберт высказались о том, насколько сложно выступать с номерами военной тематики.
«Насколько сложно представлять номер на военную тему? Наше дело — выходить кататься. Мы всю жизнь это делаем. Играет музыка — мы выходим и делаем своё дело. Сложно, несложно — выходишь, делаешь и всё», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
«Во-первых, мы спортсмены, во-вторых, мы не так далеки от искусства. Это действительно небольшой спектакль на льду. Это просто вопрос подготовки, на разные номера настраиваешься по-разному. Военная тематика диктует определённый настрой, какие-то комедийные номера диктуют другой. Вопрос только во внутреннем состоянии. День Победы — это великий праздник, это память всего мира. Об этом нужно помнить, нужно рассказывать, нужно это проживать, и нужно, чтобы это проживали зрители, потому что без прошлого не будет будущего», — отметил Энберт.
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