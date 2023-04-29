Илья Авербух рассказал, кому из фигуристов будет ставить программы

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух рассказал, кому будет ставить новые программы.
«Кому буду ставить программы? Пока сконцентрирован на молодёжи. Сделал короткую паре Хабибуллина/Княжук, мне кажется, получилось достаточно интересно. Будем делать ещё произвольную. Из одиночников договорились с Колей Колесниковым о короткой программе. Возможно, будем делать и произвольную. Пока такая история.
Вы знаете, что у нас есть сотрудничество с Алексеем Николаевичем Мишиным, он также попросил, чтоб и с Женей Семененко, и с Матвеем Ветлугиным мы в этом сезоне поработали. Но пока конкретики не было, ещё музыки нет. Я завтра лечу в Санкт-Петербург как раз к Матвею, он мне очень импонирует. Вообще, все ученики Мишина — это отдельная каста, перед ними отдельный респект», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
- 29 апреля 2023
-
16:51
-
16:46
-
16:40
-
16:31
-
16:05
-
16:01
-
15:50
-
15:39
-
15:28
-
15:18
-
15:18
-
15:10
-
15:07
-
15:05
-
15:00
-
14:49
-
14:30
-
11:56
- 28 апреля 2023
-
19:33
-
19:26
-
19:03
-
17:34
-
15:06
-
11:10
-
11:03
-
00:45
-
00:27
- 27 апреля 2023
-
21:59
-
21:47
-
21:27
-
20:00
-
19:01
-
16:19
- 26 апреля 2023
-
23:59
-
19:00