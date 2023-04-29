Илья Авербух рассказал, кому из фигуристов будет ставить программы

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух рассказал, кому будет ставить новые программы.

«Кому буду ставить программы? Пока сконцентрирован на молодёжи. Сделал короткую паре Хабибуллина/Княжук, мне кажется, получилось достаточно интересно. Будем делать ещё произвольную. Из одиночников договорились с Колей Колесниковым о короткой программе. Возможно, будем делать и произвольную. Пока такая история.

Вы знаете, что у нас есть сотрудничество с Алексеем Николаевичем Мишиным, он также попросил, чтоб и с Женей Семененко, и с Матвеем Ветлугиным мы в этом сезоне поработали. Но пока конкретики не было, ещё музыки нет. Я завтра лечу в Санкт-Петербург как раз к Матвею, он мне очень импонирует. Вообще, все ученики Мишина — это отдельная каста, перед ними отдельный респект», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.