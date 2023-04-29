Илья Авербух ответил, планирует ли гастролировать со своим ледовым шоу в Сочи

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух рассказал, планирует ли приехать со своим ледовым шоу в Сочи.
«Да, мы сейчас ведём большую работу. Не буду говорить точные даты, но в Сочи мы планируем быть не меньше месяца, может даже больше, с новой программой. Даты сообщу чуть позже.
Это будет не спектакль типа «Анны Карениной», потому что сейчас по требованию дворца мы должны дать возможность в дневное время там тренироваться. Всё-таки, когда мы там ставим декорацию, это не даёт возможности всем тренироваться, к сожалению.
Я думаю, что шоу будет поделено на некие новеллы. Будет живой звук, будут вокалисты. Мы сейчас работаем с Женей Рябцевой и Русланом Ивакиным — они потрясающие. Также интересное сотрудничество с Петром Наличем возможно. Это будут некие новеллы, может, какие-нибудь фрагменты спектаклей, самые драматичные истории, чтобы зритель быстро калейдоскопом видел всю историю.
Какие приглашённые спортсмены будут? Сейчас часть спортсменов должна будет определиться с планами на сезон, кто когда начинает, поэтому сейчас не могу назвать имена. Знаю точно, что Женя Тарасова и Володя Морозов уже согласились участвовать в сочинских гастролях. Это ни о чем не говорит, они просто рассчитывают свои силы, они и в том году участвовали, совмещали прекрасно. Остальные… Вы знаете, что у меня главное сотрудничество с Женей Медведевой и Аней Щербаковой. Хочу видеть Анечку, Женечку вместе. Очень люблю и Камилу, и Алину Загитову, но с ними у нас меньше сотрудничество», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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