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Степанова и Букин рассказали, насколько сложно им было возвращаться на лёд

Степанова и Букин рассказали, насколько сложно им было возвращаться на лёд
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Многократные призёры чемпионатов Европы, двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин во время репетиции шоу Ильи Авербуха рассказали, насколько сложно им было возвращаться на лёд, чтобы спустя год вновь кататься перед публикой.

Дуэт пропускал сезон из-за беременности Александры. Иван катался в шоу «Ледниковый период» с ведущей Аллой Михеевой.

Букин. Вы знаете, честно, мы когда три недели назад встали, хочется сказать, что мы очень соскучились по этому делу. Прям договорились, что выйдем и будем спокойно кататься, восстанавливаться, чтобы никуда не торопиться. Но так не получается. Ты так заряжен! Столько эмоций, что выходишь и работаешь, работаешь… Через три часа такой: «Пойдём отдохнём немножко». Ну, как-то зарабатываешься. Либо приходишь к мысли, что очень любишь это дело и скучал по нему.

Второе дыхание открылось? Уже 25-е, по-моему. Мы давно в спорте, в этом деле, так что это, наверное, не второе дыхание, а более глубокое понимание.

Степанова. Насколько тяжело было возвращаться после беременности? Да нормально.

Букин. Да вообще несложно ей было. Я больше думал, что ей будет тяжело, а она вышла и начала кататься лучше меня.

Степанова. Это он шутит, играет.

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