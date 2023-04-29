Иван Букин: хотелось бы как-нибудь в своей жизни попробовать кёрлинг

Российский фигурист Иван Букин рассказал, как выступал в Дудинке, где проходил международный турнир по кёрлингу Nornickel Curling Cup 2023.

Букин выступал вместе с партнёршей по «Ледниковому периоду» ведущей Аллой Михеевой.

«Мы с Аллой прилетели, ночевали в Норильске. Конечно, первое впечатление — огромный завод в Норильске, он какой-то просто невероятной величины. Такие впечатления, не считая того, что мы выступали, были очень интересны, потому что город такой достаточно закрытый, зима… А здесь была уже весна, тёплая погода. Мы прилетели туда, там огромные сугробы! Вышли на лёд, он, конечно, был маленький, нам пришлось немного поменять всю нашу программу, но впечатлений уйма. Во-первых, я первый раз в Норильске, в Дудинке тоже, но это очень интересно. Мы послушали про этот город, мне очень понравилось.

Удалось ли посмотреть соревнования по кёрлингу? Чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Наверное, я больше тренировку посмотрел, чем саму игру. Вообще я хотел очень сам кинуть камень, но не представилось мне такой возможности. А так хотелось, это тоже связано со льдом, но это что-то совершенно иное. Хотелось бы как-нибудь в своей жизни попробовать кёрлинг как вид спорта», — передаёт слова Букина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.