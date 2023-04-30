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Роман Костомаров перенёс операцию по протезированию

Роман Костомаров перенёс операцию по протезированию
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров перенёс операцию по протезированию на стопе и кисти. Mash сообщает, что спортсмен находится в сознании и продолжает идти на поправку.

С 10 января 2023 года фигурист находится в реанимации, куда его доставили с диагностированной пневмонией. В начале февраля стало известно, что Костомарову необходимо ампутировать пальцы рук и стопу из-за ухудшения состояния здоровья: у спортсмена развилась гангрена. В конце февраля он перенёс инсульт.

В конце марта Костомарову из-за некроза тканей ампутировали стопы, голени, кисть правой руки и пальцы левой. После этого его состояние здоровья стало постепенно улучшаться. Тогда же стало известно, что фигурист готовится к протезированию.

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