Источник: Костомаров не переносил операций по протезированию
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Источники сразу нескольких изданий отрицают проведение фигуристу Роману Костомарову операции по протезированию, о которой несколькими часами ранее сообщал Mash.
«Новость о том, что Роману провели операцию по протезированию на стопе и кисти, — чушь. Никаких операций не было», — сообщил источник Sport24.
Такая же информация есть и у ТАСС: «О протезировании сейчас не может быть и речи, потому что не все раны зажили. Помимо этого, возможно, потребуются некоторые подготовительные хирургические процедуры».
Роман Костомаров находится в больнице с января 2023 года. Спортсмену ампутировали кисти и стопы в результате некроза. В апреле сообщалось, что фигурист готовится к операции по протезированию и реабилитации в Германии.
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