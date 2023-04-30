Источник: Костомаров не переносил операций по протезированию

Источники сразу нескольких изданий отрицают проведение фигуристу Роману Костомарову операции по протезированию, о которой несколькими часами ранее сообщал Mash.

«Новость о том, что Роману провели операцию по протезированию на стопе и кисти, — чушь. Никаких операций не было», — сообщил источник Sport24.

Такая же информация есть и у ТАСС: «О протезировании сейчас не может быть и речи, потому что не все раны зажили. Помимо этого, возможно, потребуются некоторые подготовительные хирургические процедуры».

Роман Костомаров находится в больнице с января 2023 года. Спортсмену ампутировали кисти и стопы в результате некроза. В апреле сообщалось, что фигурист готовится к операции по протезированию и реабилитации в Германии.