Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Источник: Костомаров не переносил операций по протезированию

Источник: Костомаров не переносил операций по протезированию
Комментарии

Источники сразу нескольких изданий отрицают проведение фигуристу Роману Костомарову операции по протезированию, о которой несколькими часами ранее сообщал Mash.

«Новость о том, что Роману провели операцию по протезированию на стопе и кисти, — чушь. Никаких операций не было», — сообщил источник Sport24.

Такая же информация есть и у ТАСС: «О протезировании сейчас не может быть и речи, потому что не все раны зажили. Помимо этого, возможно, потребуются некоторые подготовительные хирургические процедуры».

Роман Костомаров находится в больнице с января 2023 года. Спортсмену ампутировали кисти и стопы в результате некроза. В апреле сообщалось, что фигурист готовится к операции по протезированию и реабилитации в Германии.

Материалы по теме
Роман Костомаров перенёс операцию по протезированию
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023