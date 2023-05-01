Мурамото и Такахаси объявили о завершении карьеры

Японские фигуристы Кана Мурамото и Дайсукэ Такахаси объявили о завершении карьеры. Об этом сообщает World Figure Skating.

В этом сезоне танцевальный дуэт из Японии выиграл национальный чемпионат и занял 11-е место на чемпионате мира. Также на их счету бронза Гран-при Японии —2020/2021 и серебро чемпионата четырёх континентов — 2021/2022.

Кане Мурамото 30 лет. До 2018-го она выступала вместе с Крисом Ридом. Вместе со своим бывшим партнёром она участвовала в Олимпийских играх 2018 года и завоёвывала бронзовую медаль чемпионата четырёх континентов 2018 года.

37-летний Дайсукэ Такахаси перешёл в танцы на льду только в 2020 году. До перехода в танцы он соревновался в одиночном катании. Он чемпион мира и бронзовый олимпийский призёр 2010 года.