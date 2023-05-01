Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мурамото и Такахаси объявили о завершении карьеры

Мурамото и Такахаси объявили о завершении карьеры
Комментарии

Японские фигуристы Кана Мурамото и Дайсукэ Такахаси объявили о завершении карьеры. Об этом сообщает World Figure Skating.

В этом сезоне танцевальный дуэт из Японии выиграл национальный чемпионат и занял 11-е место на чемпионате мира. Также на их счету бронза Гран-при Японии —2020/2021 и серебро чемпионата четырёх континентов — 2021/2022.

Кане Мурамото 30 лет. До 2018-го она выступала вместе с Крисом Ридом. Вместе со своим бывшим партнёром она участвовала в Олимпийских играх 2018 года и завоёвывала бронзовую медаль чемпионата четырёх континентов 2018 года.

37-летний Дайсукэ Такахаси перешёл в танцы на льду только в 2020 году. До перехода в танцы он соревновался в одиночном катании. Он чемпион мира и бронзовый олимпийский призёр 2010 года.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023