Дэвис и Смолкин посетили парк голливудской студии и спектакль с участием отца Глеба

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, показали, как проводят время в Лос-Анджелесе.

Дэвис и Смолкин сходили на гастрольный спектакль «Евгений Онегин», одну из ролей в котором исполняет отец Глеба – актёр Борис Смолкин.

Фото: Личный архив Дианы Дэвис и Глеба Смолкина

«Тур «Евгений Онегин» по США. Огромное спасибо всей команде за прекрасный спектакль!» — написали Дэвис и Смолкин в соцсетях.

Затем Диана и Глеб посетили тематический парк одной из старейших и самых известных голливудских киностудий Universal Studios Hollywood.

Фото: Личный архив Дианы Дэвис и Глеба Смолкина

Напомним, в последние месяцы активно появлялись слухи о намерении Дэвис и Смолкина сменить спортивное гражданство. В частности, СМИ сообщали об их контактах с федерациями фигурного катания США, Израиля и Грузии. В качестве основной причины данного намерения фигуристов назывался запрет для российских спортсменов на участие в международных соревнованиях. Пара тренируется в США и в минувшем сезоне не выступила ни на одном соревновании внутри России.