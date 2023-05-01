Дэвис и Смолкин посетили парк голливудской студии и спектакль с участием отца Глеба

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, показали, как проводят время в Лос-Анджелесе.
Дэвис и Смолкин сходили на гастрольный спектакль «Евгений Онегин», одну из ролей в котором исполняет отец Глеба – актёр Борис Смолкин.
Фото: Личный архив Дианы Дэвис и Глеба Смолкина
«Тур «Евгений Онегин» по США. Огромное спасибо всей команде за прекрасный спектакль!» — написали Дэвис и Смолкин в соцсетях.
Затем Диана и Глеб посетили тематический парк одной из старейших и самых известных голливудских киностудий Universal Studios Hollywood.
Фото: Личный архив Дианы Дэвис и Глеба Смолкина
Напомним, в последние месяцы активно появлялись слухи о намерении Дэвис и Смолкина сменить спортивное гражданство. В частности, СМИ сообщали об их контактах с федерациями фигурного катания США, Израиля и Грузии. В качестве основной причины данного намерения фигуристов назывался запрет для российских спортсменов на участие в международных соревнованиях. Пара тренируется в США и в минувшем сезоне не выступила ни на одном соревновании внутри России.
- 1 мая 2023
-
18:01
-
11:55
- 30 апреля 2023
-
22:07
-
19:22
-
11:03
- 29 апреля 2023
-
17:52
-
17:51
-
17:46
-
16:59
-
16:51
-
16:46
-
16:40
-
16:31
-
16:05
-
16:01
-
15:50
-
15:39
-
15:28
-
15:18
-
15:18
-
15:10
-
15:07
-
15:05
-
15:00
-
14:49
-
14:30
-
11:56
- 28 апреля 2023
-
19:33
-
19:26
-
19:03
-
17:34
-
15:06
-
11:10
-
11:03
-
00:45