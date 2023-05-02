Авербух — о смерти Юдашкина и Зайцева: потеря двух по‑настоящему культовых модельеров

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух высказался после ухода из жизни двух российских модельеров в лице Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева.
«Две модельные потери для нас. Конечно, только самые добрые слова и воспоминания о Валентине и Вячеславе Михайловиче. Буквально пару месяцев назад был турнир фигуристов «Русский вызов», и тогда Валентин сказал очень добрые слова про мои постановки. Конечно, это огромная потеря человека гигантского таланта, формирующего вкус, стиль, и я думаю, что это удар по нашей индустрии. Потеря двух таких по‑настоящему культовых модельеров. Валентин очень давно болел, мы знаем, как он сражался, что говорит о его человеческой силе духа. Несмотря на тяжёлую болезнь, он не закрывался, продолжал работать и посещал все мероприятия. Это сила человеческого духа», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».
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