Медведева — о своём графике: тяжела и неказиста жизнь народного фигуриста

Российская фигуристка, серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном фигурном катании Евгения Медведева высказалась о своём графике.

«Из аэропорта я сразу поеду кататься в «Мегаспорт», представляете? Тяжела и неказиста жизнь народного фигуриста, вот так вот. Но чтобы четвёртого числа нормально катать два номера новых, мне приходится крутиться», — сказала Медведева в своём телеграм-канале.

1 мая Евгения Медведева приняла участие в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло в казахстанском городе Алма-Ата. После этого Медведева прилетела в Москву, где начала подготовку к шоу Ильи Авербуха.

Репетиция номера Евгении Медведевой и Александра Энберта на шоу Ильи Авербуха. Видеоролик: