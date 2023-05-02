Медведева — о своём графике: тяжела и неказиста жизнь народного фигуриста
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Российская фигуристка, серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном фигурном катании Евгения Медведева высказалась о своём графике.
«Из аэропорта я сразу поеду кататься в «Мегаспорт», представляете? Тяжела и неказиста жизнь народного фигуриста, вот так вот. Но чтобы четвёртого числа нормально катать два номера новых, мне приходится крутиться», — сказала Медведева в своём телеграм-канале.
1 мая Евгения Медведева приняла участие в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло в казахстанском городе Алма-Ата. После этого Медведева прилетела в Москву, где начала подготовку к шоу Ильи Авербуха.
Репетиция номера Евгении Медведевой и Александра Энберта на шоу Ильи Авербуха. Видеоролик:
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