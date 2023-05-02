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Ирина Роднина оценила идею министра спорта РФ Матыцина провести в стране Игры БРИКС

Ирина Роднина оценила идею министра спорта РФ Матыцина провести в стране Игры БРИКС
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Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о предложении министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина провести в стране Игры БРИКС.

«Для наших спортсменов такие соревнования должны быть интересны. Всё-таки они засиделись. Часть ребят в 2024 году не смогут выступить на Олимпийских играх. Это, конечно, обидно, но должен быть другой стимул.

Одни международные федерации нас сейчас допускают, другие с опаской смотрят на это. Всё зависит от президиума организации. В федерации бокса, где руководитель наш гражданин, не стесняясь, допускают, при этом не ущемляя права других спортсменов и стран. Но одно другому не мешает. У нас достаточно спортсменов, которые могут выступать и на Олимпийских играх, и на Играх БРИКС.

Наверное, будут выбирать даты проведения, которые бы не нарушали график международных соревнований. Чтобы лидеры сборных других государств тоже смогли участвовать», — приводит слова Родниной Metaratings.

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