Ирина Роднина оценила идею министра спорта РФ Матыцина провести в стране Игры БРИКС

Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о предложении министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина провести в стране Игры БРИКС.

«Для наших спортсменов такие соревнования должны быть интересны. Всё-таки они засиделись. Часть ребят в 2024 году не смогут выступить на Олимпийских играх. Это, конечно, обидно, но должен быть другой стимул.

Одни международные федерации нас сейчас допускают, другие с опаской смотрят на это. Всё зависит от президиума организации. В федерации бокса, где руководитель наш гражданин, не стесняясь, допускают, при этом не ущемляя права других спортсменов и стран. Но одно другому не мешает. У нас достаточно спортсменов, которые могут выступать и на Олимпийских играх, и на Играх БРИКС.

Наверное, будут выбирать даты проведения, которые бы не нарушали график международных соревнований. Чтобы лидеры сборных других государств тоже смогли участвовать», — приводит слова Родниной Metaratings.